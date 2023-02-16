В Молдове нашли обломки российской ракеты

Опубликовано: 16.02.2023 16:20 , Обновлено: 16.02.2023

В Молдове обнаружили обломки ракеты после массированной атаки РФ на Украину. Об этом 16 февраля сообщило Министерство внутренних дел страны.

Там рассказали, что части ракеты нашли пограничники в районе пункта Ларга. Они оцепили территорию и сообщили об инциденте экстренной службе, саперам и прокуратуре.

«Это уже четвертый случай, когда на территорию Республики Молдова падают обломки ракет от бомбардировок Украины», — подчеркнули в МВД.

Ранее Телеграф писал, что в ночь на 16 февраля Россия массировано атаковала Украину ракетами и беспилотниками, сообщили украинские власти. При этом, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, РФ «сменила тактику».