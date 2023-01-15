В Минобороны РФ сделали странное заявление после атаки на жилой дом в Днепре

Опубликовано: 15.01.2023 09:26 , Обновлено: 15.01.2023

Украинский политик и бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что заплатит $25000 за информацию об экипаже российского Ту-22М3, который запустил ракету Х-22 по многоквартирному дому в Днепре. Тем временем, в Минобороны РФ сделали странное заявление.

В украинских СМИ утверждают, что часть данных самолета уже попала в соцсети. Так, там сообщили, что бомбардировщик относится к воинской части №33310, а это 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк. Сам пуск был из района города Курск, посадка - на аэродроме в городе Рязань.

Количество погибших растет

По последним данным Днепропетровской ОВА, в результате попадания российской ракеты в жилой дом погибли 18 человек, 73 человека ранены - более 40 из них в больницах, четверо в реанимации - тяжелые. Остается неизвестной судьба еще более 40 человек.

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Предварительно, субботняя российская атака по жилому дому, разрушила 72 квартиры, повредив еще более 230. До сих пор идет демонтаж разрушенных конструкций дома. Уже вывезено около 3 500 тонн обломков.

“Заряжаем по полной”

Тем временем, пресс-служба Минобороны России в качестве комментария к произошедшему опубликовала картинку с надписью “Заряжаем по-полной”.

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