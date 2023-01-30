В Минобороны Британии рассказали, почему не смогут противостоять России

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Опубликовано: 30.01.2023 12:07 , Обновлено: 30.01.2023

Риши Сунак рискует потерпеть неудачу в роли "премьер-министра военного времени", если он не предпримет срочных действий, учитывая растущую угрозу безопасности, исходящую от России, сообщил британский телеканал Sky News.

Высокопоставленный американский генерал в частном порядке сообщил министру обороны Бену Уоллесу, что британская армия больше не рассматривается как боевая сила высшего уровня, сообщили источники в министерстве обороны Великобритании.

В британском ведомстве заявили, что снижение боеспособности произошло из-за десятилетий сокращений расходов на армию. Война России с Украиной показала, что правительству Великобритании пришло время увеличить ассигнования на оборону.

Вот какие недостатки британской армии как ни странно выявило вторжение России в Украину:

У вооруженных сил закончатся боеприпасы “через несколько дней”, если их призовут к бою;

Великобритании не хватает возможностей защитить свое небо от такого уровня ракетных ударов и ударов беспилотников, который переживает Украина;

Потребуется от 5 до 10 лет, чтобы армия смогла выставить боевую дивизию численностью от 25 000 до 30 000 военнослужащих при поддержке танков, артиллерии и вертолетов;

Около 30% вооруженных сил Великобритании, находящихся в состоянии повышенной готовности, на самом деле являются резервистами, которые не могут мобилизоваться в установленные НАТО сроки;

Большая часть армейского парка бронетехники, включая танки, была построена от 30 до 60 лет назад, и полная замена ожидается не раньше, чем через несколько лет.

“Итог… это армия, неспособная защитить Великобританию и наших союзников в течение десятилетия”, - сказал один из источников в министерстве обороны Британии.

В ведомстве настаивают, что Риши Сунак должен принять непростое решение об увеличение оборонного бюджета по крайней мере на 3 миллиарда фунтов стерлингов в год. А также прекратить план по дальнейшему сокращению численности армии и ослабить правила закупок в мирное время, которые препятствуют способности Великобритании быстро закупать оружие и боеприпасы.

“У нас теперь премьер-министр военного времени и канцлер военного времени”, - утверждает источник в интервью Sky News.