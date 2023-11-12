В Минэнерго Украины не исключили атак на нефтегазовые объекты России зимой

Опубликовано: 12.11.2023 21:40 , Обновлено: 04.07.2024

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в интервью для американского издания Politico, что Украина рассматривает возможность нанесения ударов по нефтегазовой инфраструктуре России, если Москва продолжит атаки на украинскую энергосистему этой зимой.

Когда его спросили, может ли ранее обещанный “ответ” Зеленского подразумевать атаки на объекты газовой и нефтяной сфер России, Галущенко ответил: “Это было бы только справедливо”.

“Мы могли бы ответить симметрично, атаковав их энергетическую инфраструктуру”, - сказал Галущенко.

“Атаки на инфраструктуру не будут столь критичными для цен, особенно если речь идет о газе и нефти. Это те виды топлива, которые можно купить не только в России. Я уверен, что мир справится”, - заявил о последствиях такого удара украинский чиновник.

И хотя Герман Галущенко не является представителем вооруженных сил Украины, он является членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Украинский министр прибыл в Вашингтон для встречи с чиновниками администрации Байдена и конгрессменами. Там он заявил, что Россия регулярно совершает кибератаки на электросети Украины и, скорее всего, начнет атаки в реальности, как только температура упадет и украинцы будут все больше зависеть от энергии ТЭЦ.

Ранее Телеграф сообщил, что Владимир Зеленский 8 ноября заявил, что до конца года ВСУ попытаются добиться значимых успехов. Такое обещание он дал во время выступления на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке.

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