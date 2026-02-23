В Мексике военные развязали войну с крупнейшим наркокартелем

Опубликовано: 23.02.2026 08:38 , Обновлено: 23.02.2026

Мексиканские военные 22 февраля в ходе спецоперации убили одного из самых известных наркобаронов страны Немесио Осегера (известного как Эль Менчо", лидера наркокартеля "Новое поколение Халиско". Военная операция спровоцировала уличные беспорядки в нескольких штатах страны, что грозит перерасти в настоящую гражданскую войну.

Согласно официальному заявлению Министерства национальной обороны Мексики, Эль Менчо, возглавлявший одну из самых могущественных преступных организаций в стране, был ранен в перестрелке с солдатами в городе Тапальпа, штат Халиско, где у главаря было своё укрытие. Ранение оказалось смертельным - 60-летний наркобарон скончался по пути в Мехико, куда его пытались доставить вертолётом. Кстати, в США за его голову была назначена награда в 15 миллионов долларов.

Спецоперация мексиканских военных была проведена фактически по настоянию американских властей. По данным агентства Reuters, сама спецоперация была проведена новой оперативной группой под руководством американских военных, хотя возглавляли самим рейдом и проводили его мексиканские военные.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт позже написала в социальных сетях, что Соединенные Штаты оказали мексиканским военным “разведывательную поддержку”. Администрация Трампа также выразила “признательность и благодарность мексиканским военным за сотрудничество и успешное проведение этой операции”.

Между тем, в самой Мексике смерть главаря одного из главных наркокартелей страны спровоцировала волну насилия: боевики начали поджигать автомобили и блокировать автомагистрали, парализовав движение более чем в полудюжине штатов, включая Халиско, Колиму, Мичоакан, Наярит, Гуанахуато и Тамаулипас.

О жертвах среди гражданского населения пока сообщений не поступало: местные власти призвали жителей оставаться дома, не выходить на улицу, в некоторых штатах была приостановлена работа общественного транспорта и отменены занятия в школах. Некоторые международные авиакомпании, такие как Air Canada, United Airlines и American Airlines приостановили полёты в охваченные беспорядками города. По сути, в части штатов ввели режим чрезвычайной ситуации, опасаясь эскалации насилия и перерастания ситуации в гражданскую войну.

Впрочем, руководство Мексики пытается сохранять спокойствие и призывает к тому же своих граждан. Так, президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что она “координирует действия” местных властей во всех штатах страны. По её словам, подавляющая часть территории страны “живёт в совершенно нормальном режиме”.

Между тем, по соцсетям разлетаются видео баррикад из пылающих авто на городских трассах и перестрелок военных с боевиками.

Что представляет собой наркокартель “Новое поколение Халиско”

Картель “Новое поколение Халиско” (CJNG) появился в 2009 году как ответвление от Синалоа, самого крупного наркокартеля Мексики. Его главным отличием стало то, что их “специализацией” стали не натуральные кокаин и героин, а синтетические прекурсоры, в частности, фентанил и метамфетамин. По некоторым данным, на данный момент CJNG контролирует половину мирового рынка метамфетамина и до 70% поставок фентанила в США, что и стало причиной столь пристального внимания к картелю со стороны Вашингтона.

По мере наращивания торговли, картель начал активно захватывать территорию конкурентов в самой Мексике и за 15 лет, по сути, взял под контроль 27 из 32 штатов страны. При этом Эль Менчо для того, чтобы удержать свою империю, фактически создал собственную армию с отрядам спецназа, вооружённых передовым оружием и техникой, включая дроны-камикадзе и даже бронированные «нарко-танки».

Как отметил российский политконсультант Игорь Димитриев, после смерти главаря, неизменно последует борьба за наследство картеля. Теперь на “трон” претендуют сын убитого главаря «Эль Менчито», его зять и брат. При этом не исключено, что другие картели, включая Синалоа, попытаются воспользоватсья ситуацией и отобрать фентаниловые маршруты, так что ситуацию в стране точно не удастся утихомирить быстро.

Некоторые американские политики уже призвали Вашингтон задействовать военные силы США для помощи мексиканским властям в борьбе с наркокартелям.