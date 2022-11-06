В Манчестере полиция устроила облаву на рынке контрафакта. Посмотрите, как похож на белорусские торговые ряды

📷 Фото

Опубликовано: 06.11.2022 22:21 , Обновлено: 06.11.2022

В британском Манчестере полиция разгромила торговые ряды, где продавались контрафактные товары. Судя по фото, тамошние рынки не сильно отличаются от белорусских. Ассортимент тоже похожий.

Полиция объявила о запрете продажи контрафактной продукции на рынке в Манчестере, где покупатели могут купить поддельные Apple Airpods за 20 фунтов стерлингов, кроссовки Nike за 30 фунтов стерлингов и сумки Chanel за 35 фунтов стерлингов.

Бери Нью-Роуд, Читем-Хилл, которая находится напротив Манчестерской тюрьмы ее величества, подпитывает организованную преступность по всей Великобритании и должна быть закрыта, заявил главный констебль Большого Манчестера. Стивен Уотсон, занявший этот пост 18 месяцев назад, подсчитал, что поддельные товары обходятся экономике Великобритании примерно в 8 миллиардов фунтов стерлингов в год, сообщило издание The Daily Mail.

Полиция Большого Манчестера начала операцию “Вулкан” для решения этой проблемы, работая в сотрудничестве с городским советом Манчестера, налоговыми органами и таможней Его Величества, Национальным агентством по борьбе с преступностью и полицией Лондонского сити, которая является ведущей силой страны в области мошенничества.

Вот как выглядела облава:

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