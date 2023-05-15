В Луганске "глава МВД ЛНР" подорвался на гранате в салоне красоты - РосСМИ

🎥 Видео

Опубликовано: 15.05.2023 15:57 , Обновлено: 15.05.2023

Назначенные Россией власти Луганска сообщили, что 15 мая "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет пострадал в салоне красоты от взрыва. Российские СМИ сообщили, что после этого он попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

В обед 15 мая появилась сначала информация, что в Луганске прогремел взрыв.

[Telegram_widget url=“https://t.me/stranaua/105008”]

Согласно информации российских СМИ, взрыв произошел в одном из салонов красоты Луганска. Подорванным оказалось заведение “Бразерс” на улице Демехина 78. Очевидцы сообщили, что внутри взорвалась граната, есть пострадавшие.

По предварительным данным, трое посетителей госпитализированы в тяжелом состоянии.

[Telegram_widget url=“https://t.me/stranaua/105010”]