В Лондоне прошли массовые протесты и столкновения с полицией

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Опубликовано: 14.09.2025 11:26 , Обновлено: 14.09.2025

В субботу, 13 сентября, на протесты в столице Великобритании Лондоне вышло около 150 тыс. человек по одним оценкам, и до 3 млн - по другим. Собравшиеся требовали изменения политики в отношении нелегальных мигрантов.

Британский ультраправый активист и организатор протестов Томми Робинсон утверждает, что в акции приняли участие 3 млн человек.

«Более трех миллионов патриотов вышли в центр Лондона в невиданном прежде порыве патриотизма. И мы только начинаем», — заявил Робинсон в своем telegram-канале.

Однако в полиции столиув Великобритании утверждают, что в акции приняли участие около 150 тысяч человек, а еще 2,5 миллиона следили за ней онлайн.

Робинсон вел прямую трансляцию митинга на канале X, аудитория которого в субботу днем достигла 2,9 миллионов зрителей. Неожиданно появившись по видеосвязи, миллиардер Илон Маск призвал к “смене правительства” в Великобритании.

“Вы не можете - у нас нет еще четырех лет, или когда будут следующие выборы, это будет слишком долго, - сказал Маск собравшимся. - Нужно что-то делать. Необходимо распустить парламент и провести новое голосование”.

Задолго до начала марша тысячи людей прошли по мосту Блэкфрайарз и вышли с вокзала Ватерлоо, повсюду были флаги. Митинг был объявлен как часть борьбы за свободу слова, но самыми распространенными скандированиями, которые были слышны на улицах Лондона, были “Кир Стармер - ублюдок”, “о, Томми, Томми” и “мы хотим вернуть нашу страну”.

Министр внутренних дел Великобритании осудил протестующих, которые напали на полицейских в субботу, когда до 150 000 человек пришли присоединиться к маршу, организованному ультраправым активистом Томми Робинсоном.

Он пообещал, что любой, кто, как будет установлено, принимал участие в преступной деятельности, “столкнется со всей силой закона”. По данным полиции, по меньшей мере 25 человек были арестованы и 26 офицеров получили ранения, в том числе четверо получили серьезные травмы.

Протестующие, участвующие в акции “Объединим королевство”, собрались в центре столицы, держа в руках флаги Союза и Святого Георгия.

Некоторые были арестованы за целый ряд правонарушений, включая драку, массовые беспорядки, нападения и причинение ущерба в результате преступных действий.