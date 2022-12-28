В "ЛНР" подтвердили почти полное окружение Кременной украинцами

Опубликовано: 28.12.2022 10:28 , Обновлено: 28.12.2022

Представитель "Народной милиции ЛНР" Андрей Марочко подтвердил 28 декабря, что украинские войска уже с трёх сторон заняли позиции вокруг оккупированного поселка Кременная.

По мнению представителя российских прокси, в ВСУ наступление на Кременую считают приоритетным, в том числе, из-за удобной для атак лесистой местности.

Андрей Марочко рассказал, что украинским военным удалось занять позиции в трёх направлениях от города: северо-запад, запад и юго-запад.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/LuhanskOblast/status/1607365830550904834?t=z2beH5DKCZcEjxTtdi0nhg&s=19”]

В свою очередь, глава Луганской области Украины Сергей Гайдай сообщил, что в ожидании решающего удара ВСУ, кроме военного командования, Кременную уже покинули россияне, приезжавшие работать в городе.

“Когда мы деоккупируем Кремневую - придет черед других луганских городов, ведь они разрушены настолько, что не пригодные к обороне. После освобождения Кременной есть два варианта развития событий: шагать на Старобельск - главный логистический центр области, или помочь Бахмуту, и идти на Рубежное и Северодонецк, чтобы «расколоть» русские группировки на этом направлении”, - поделился дальнейшими планами украинский чиновник.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/LuhanskOblast/status/1607062331728576512?t=5cjaeccuUucVdY-mQ-W9wg&s=19”]