В Литве выбрали три "лучших способа" сбивать воздушные шары из Беларуси. Дирижабли или БПЛА?

Опубликовано: 01.12.2025 13:33 , Обновлено: 01.12.2025

Министерство экономики страны сообщило, что планирует потратить 1 млн евро на поиск способов уничтожения воздушных шаров с контрабандой, которые прилетают из Беларуси и часто становятся причиной закрытия аэропорта в Вильнюсе.

Литовское ведомство рассказало, что всего в конкурсе изъявили желание поучаствовать 35 компаний. Из них были отобраны три: IT Logika, Teltonika EMS и Dangaus Įmonės. На первом этапе им будут выданы гранты в размере 100 тысяч евро, а на втором этапе — предложено дальнейшее развитие их идей.

«Мы надеемся, что в феврале у нас появится рабочий прототип», — сказал Эдвинас Грикшас, глава министерства.

Что предложили победители?

IT Logika предложила использовать интеллектуальную систему безопасности воздушного пространства (IOEAS) на основе БПЛА, способных работать на больших высотах, и быстрых низковысотных дронов.

Такая система будет сбивать шары, прогнозируя места их падения, а также траекторию полета.

Консорциум Teltonika EMS также предложил использовать беспилотники-перехватчики, а также объединить радары и центры управления в единую оперативную картину.

«Решение основано в первую очередь на обнаружении. Его степень готовности составляет около 80 процентов. Решение протестировано, оно работает, мы видим воздушные шары. Следующий вопрос — уничтожение и предотвращение, как это должно работать», — отметил Донатас Сиргедас, представитель консорциума.

А вот третий претендент пошел другим путем и предложил использовать дирижабли. Dangaus Įmonės предложила детальные аппараты DOBIS. (Примечание: слово “детальные” здесь, возможно, опечатка. Вероятно, имелось в виду “детализированные” или “специальные”. Лучше уточнить по оригинальному источнику. Возможно, “специализированные”).

«Наш консорциум собрал пять исключительно сильных команд, обладающих комплексными возможностями проектирования и управления миссиями. Члены нашего консорциума работают в самых разных сферах: от инфраструктуры безопасности до украинского фронта и космоса», — похвастался представитель компании.