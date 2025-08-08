В Литве всех покупателей заперли в магазине. Что это было?

Опубликовано: 08.08.2025 09:43 , Обновлено: 08.08.2025

В одном из престижных районов Вильнюса, Жверинасе, на днях произошёл необычный инцидент: посетителей продуктового магазина в какой-то момент заперли и не выпускали из помещения на протяжении более чем получаса.

Инцидент произошёл в одном из магазинов торговой сети Express Market. Причиной того, что посетители оказались “в заложниках” у магазина, стала попытка воровства: охрана заметила как один мужчина попытался незаметно вынести бутылку алкоголя. Продавщица нажала специальную кнопку вызова милиции и выходная дверь автоматически закрылась, рассказал обстоятельства произошедшего литовский портал 15min.lt.

В результате внутри магазина оказался заблокирован не только подозреваемый, но и все находившиеся в магазине в тот момент покупатели, включая маленького ребёнка. По словам очевидцев, ждать охрану и полицию им пришлось порядка 30–40 минут.

В соцсетях, обсуждая произошедшее, некоторые пользователи высказали возмущение тем, что ни в чём не повинные покупатели оказались фактически “в заложниках” и вынуждены были ждать, пока полиция разберётся в обстоятельствах произошедшего.

Тем не менее,официальный представитель сети Express Market Далюс Моцкявичюс заявил, что никаких нарушений прав покупателей не было, а такие меры - обычная практика и одобренная процедура для обеспечения безопасности компании. Литовские юристы, комментируя произошедшее, также не усмотрели в инциденте каких-либо признаков незаконного ограничения свободы.