В Литве упал украинский беспилотник

Опубликовано: 18.05.2026 08:14 , Обновлено: 18.05.2026

В Литве вечером 17 мая был обнаружен разбившийся военный беспилотник. Об этом сообщил глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас. Обломки дрона нашли в поле вблизи населённого пункта Самане Утенского района - примерно в 50 км от границы с Беларусью.

По предварительной информации литовских оперативных ведомств, беспилотник принадлежит Украине. Детонации при падении не зафиксировано.

“Беспилотник разбит, но признаков взрыва нет. Была ли в нем какая-то взрывчатка или нет, ответить пока сложно”, — процитировало заявление Виткаускаса литовское издание lrt.lt.

Обломки беспилотника обнаружили после того, как в воскресенье утром появилась информация о дроне, вошедшем в воздушное пространство соседней Латвии. Военные страны не сбивали его, но отследили его полёт - как тот покинул территорию Латвии.

В Литве после обнаружения упавшего дрона был задействован план «Защита». В настоящее время оперативные службы выясняют обстоятельства инцидента, оценивают ситуацию на месте происшествия и обеспечивают безопасность района.

Местных жителей попросили держаться подальше от места происшествия и опасной находки, а также не трогать ни сам предмет, ни его обломки.

Кстати, это не первый подобный случай для Литвы за последнее время. В марте этого года, по данным литовских СМИ, украинский военный беспилотник разбился на озере Лависос в Варенском районе, недалеко от границы с Беларусью. По данным властей, его целью была атака на российские территории, но после того, как дрон был дезориентирован российскими средствами радиоэлектронной борьбы, он залетел на территорию Литвы.

В последние месяцы подобные инциденты участились по всему региону Балтийского моря.