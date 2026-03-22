В Литве снова останавливали аэропорт из-за воздушных шаров

Опубликовано: 22.03.2026 07:47 , Обновлено: 22.03.2026

Столичный аэропорт Вильнюса останавливал работу из-за обнаружения навигационных знаков, характерных для контрабандных воздушных шаров. Ограничения длились чуть более часа, сообщил литовский общественный вещатель LRT (Литовское национальное радио и телевидение).

Пассажирам, чьи рейсы были сорваны из-за ограничений или отменены, порекомендовали связаться напрямую со своими авиакомпаниями.

Как сообщила служба аэропортов Литвы, в 0:33 утра ответственными службами были введены временные ограничения на использование воздушного пространства «из-за навигационных знаков, характерных для воздушных шаров, замеченных в районах, представляющих опасность для авиации».

После отмены ограничений Вильнюсский аэропорт возобновил работу в 1:46 утра. Это стало четвертым случаем в этом году, когда работа Вильнюсского аэропорта была нарушена из-за угрозы контрабанды воздушных шаров.