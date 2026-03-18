В Литве резко подскочили цены на бензин. Что придумало правительство

Опубликовано: 18.03.2026 08:30 , Обновлено: 18.03.2026

Правительство Литвы обязало компанию Orlen Lietuva сократить свои запасы сырой нефти и выпустить её на рынок. Таким образом Вильнюс намерен сдержать дальнейшее повышение цен на топливо на фоне войны на Ближнем Востоке. Полезное ископаемое поступит на рынок на этой неделе.

В настоящее время Литва располагает запасами сырой нефти и нефтепродуктов в объеме приблизительно 650 000 тонн.

Цены на дизельное топливо на литовских автозаправочных станциях (АЗС) в начале недели превысили 2 евро за литр. Бензин уже стоит более 1,70 евро. Таким образом, цены на топливо в Литве выросли более чем на 7 и 15% соответственно.

Речь идёт о 80 000 тоннах сырой нефти. По сообщению информационного агентства BNS, компания Orlen Lietuva заявила о готовности высвободить часть своих запасов, признавая при этом, что это может способствовать снижению цен, но не станет решающим фактором, поскольку решающее значение имеет ситуация на мировом рынке.

В свою очередь, заместитель министра энергетики Габриэль Горбачевски подчеркнул, что высвобождение части накопленных топливных запасов «является частью более широкой международной стратегии, направленной на стабилизацию поставок и цен на нефть и нефтепродукты». Он добавил, что «восстановление использованных запасов произойдет на более позднем этапе, когда рыночная ситуация стабилизируется, и затраты на этот процесс не будут переложены на потребителей».