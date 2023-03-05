В Литве проходят местные выборы, в которых разрешили участвовать белорусам

Опубликовано: 05.03.2023 14:58 , Обновлено: 05.03.2023

В воскресенье, 5 марта, жители Литвы выбирают мэров и депутатов муниципальных (местных) советов. С 7 утра до 20:00 вечера они могут отдать свой голос. Самое интересное, что белорусы имеют право в них участвовать в качестве избирателей, но только те, кто получил разрешение на постоянное проживание.

Согласно данным ЦИК Литвы, к 13:00 всего проголосовали 19,89% избирателей. Однако в досрочных выборах приняли участие 9,41%. Таким образом общее количество прогосовавших 29,3%. Всего, на этих выборах будут избраны на четырехлетний срок 1498 членов муниципальных советов и 60 мэров.

Кстати, Избирательный кодекс Литвы запрещает фотографировать или снимать в кабинах для голосования, чтобы остановить так называемых “покупателей голосов”, которые в обмен на денежное или иное вознаграждение просили показать фотографию бюллетеня для голосования, отмеченного избирателем. Такое нововведение приняли недавно в белорусском Избирательном кодексе, но по другим причинам.

В то же время, наши западные соседи имеют право выбирать глав населенных пунктов. В Беларуси таких назначают сверху, т.е. в Литве - это политики, а у нас - чиновники.