В Литве президент попал в скандал из-за главы Генштаба. Что произошло?

Опубликовано: 07.10.2023 19:32 , Обновлено: 07.10.2023

В Литве в центре скандала оказался президент Гитанас Науседа, который, как оказалось, не был проинформирован об обучении главы Генштаба Литвы на территории РСФСР во времена СССР. Где в то время мог ещё бы учиться военный, неясно.

СМИ выяснили, что генерал Вальдемарас Рупшис скрыл тот факт, что в 1985-1989 годах учился в Новочеркасском высшем военном училище.

“Министерство обороны не предоставило этой информации, когда подавало его кандидатуру президенту. Президент был проинформирован об обучении Рупшиса позже Мнение президента о начальнике Генштаба основывается на более чем 30-летней службе Рупшиса в Литве», - попытались оправдаться в канцелярии президента.

Лаур Лауринас Кащюнас, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, также заявил, что не знал об этом факте.

“В 2019 году, когда проходила процедура назначения министра обороны, комитет рассматривал его кандидатуру, но мы не знали о таком факте, и в резюме об этом не было сказано Я считаю, что об этом надо было сказать. Я не думаю, что это повлияло бы на результат голосования, но в биографии людей на таких должностях не должно быть белых пятен, потому что это может сделать их уязвимыми», - заявил депутат.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Литвы Гитанас Науседа согласен с тем, что Россия может попытаться напасть на страны Балтии, когда обновит свои запасы оружия и усилит войско. Об этом в четверг, 5 октября, он заявил, реагируя на утверждение украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия сможет восстановить свой военный потенциал до 2028 года, если сейчас получит паузу в войне, и атаковать страны Балтии, сообщило литовское телевидение LRT.

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