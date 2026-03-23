В Литве недалеко от границы с Беларусью взорвался беспилотник

Опубликовано: 23.03.2026 18:50 , Обновлено: 23.03.2026

Литовские военные подтвердили ранее появившуюся в СМИ информацию, что ночью в Варенском районе, недалеко от села Лависас, что недалеко от границы с Беларусью и Польшей, произошел взрыв неопознанного объекта.

По словам литовских военных, вероятно, это был беспилотник, который прилетел извне. В настоящее время на месте происшествия активирован режим «Щит».

«Мы подтверждаем, что на месте происшествия видны обломки, полиция работает на месте, а также вертолет ВВС (военно-воздушных сил) направляется к месту происшествия для наблюдения», — говорится в заявлении литовских военных.

Сотрудники PAGD (Службы общественной безопасности Литвы), находясь на лодке, попытались пробить лед, чтобы добраться до обломков в озере.

«Им это не удалось, потому что в одних местах лед был тоньше, в других толще, пробиться сквозь него было трудно, они даже пытались прорубить лед веслами. За ними плыли надувная лодка и водолаз. Однако, когда они приблизились на расстояние 15–20 метров к месту падения объекта, (…) им, по-видимому, был отдан приказ вернуться, и они вернулись», — передает журналистка LRT (Литовского национального радио и телевидения).

Местные жители, опрошенные LRT, сообщили, что около 3 часов утра услышали громкое жужжание, исходящее от объекта, а позже — мощный взрыв.

Тем временем премьер-министр Литвы Инга Ругинене созвала на вторник заседание Комиссии национальной безопасности.