В Литве назвали сроки окончательного отключения от белорусских электросетей

Опубликовано: 01.08.2024 08:19 , Обновлено: 01.08.2024

В Литве заявили, что полностью готовы к отключению от общего кольца электросетей Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (BRELL). Подготовка к этому шагу шла на протяжении более десяти лет. Вместо Беларуси, Литва подключится к европейской системе.

Произойдет это в 2025 году, когда 7 февраля срок действия соглашения BRELL истечет. Уже 8 февраля в Литве проверят вариант изолированной работы электросетей, а 9 февраля синхронизируются с Европой. После этого потенциальные продажи электроэнергии БелАЭС для Европы станут почти невозможны.

Руководитель литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid Рокас Масюлис заявил, что в этом решении почти нет политики.

“Белорусы тоже планировали отключить часть линий, которые были у нас, потому что не видели в этом смысла. Они износились – их нужно было заменить или отключить. Мы движемся в этом направлении уже десять лет, и все с этим смирились и понимают, как все будет работать дальше. Остается только сделать реальный шаг”, - уточнил литовский бизнесмен.

По словам Рокаса Масюлиса, общие планируемые затраты операторов передающих систем Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, включая литовско-польское соединение Harmony Link, составят около 1,6 млрд евро, из которых около 1,2 млрд - поддержка ЕС.