В Литве мог взорваться украинский дрон, который "заблудился в Беларуси" - Вильнюс

Опубликовано: 24.03.2026 12:40 , Обновлено: 24.03.2026

В Литве продолжается расследование взрыва, которой произошел недалеко от границы с Беларусью. Министр обороны страны Робертас Каунас заявил, что одна из версий, что причиной взрыва стал украинский дрон, направлявшийся на Ленинградскую область, при этом он сбился с курса, попал в Беларусь и оттуда в Литву.

По словам Каунаса, украинский дрон мог сбиться с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

«Предварительная информация от служб такова: это один из дронов из роя дронов, которые атаковали порт Приморск. Очень вероятно, что это украинский дрон, который под воздействием средств радиоэлектронной борьбы сбился с курса и упал у нас», - заявил Каунас. А Литовская армия не смогла засечь дрон, потому что он летел на высоте ниже 300 метров.

В Беларуси пока не комментировали инцидент недалеко от своих границ.

В тоже время советник президента Литвы по вопросам нацбезопасности Дейвидас Матулёнис признался, что пока трудно установить тип дрона.

«И россияне, и украинцы используют дроны разных типов, поэтому однозначно утверждать, откуда был этот дрон, откуда он летел и куда направлялся, мы не можем. Я бы не решился утверждать, что это провокация со стороны Беларуси, но, конечно, полностью исключать этого мы никогда не можем», — признался Матулёнис во вторник в эфире радиостанции.