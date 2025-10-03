В Литве министра культуры уволили после одного вопроса. Проработал всего 9 дней

Опубликовано: 03.10.2025 15:09 , Обновлено: 03.10.2025

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс внезапно объявил о своей отставке в пятницу. Он вступил в должность только 25 сентября. Поводом для отставки стал вопрос журналистки, на который политик не смог ответить с первого раза.

«Сегодня, чтобы защитить и свою семью, и всё общество, чтобы не разрушить правительство, а помочь ему продолжить свою работу, я могу заявить, что ухожу в отставку с должности министра культуры», — заявил И. Адомавичюс журналистам в Сейме в пятницу.

Литовский министр заявил, что последние две недели были очень напряжёнными.

«Общее настроение, общее давление, события каждого дня, выступления, общий фон, который необходимо оценить», — сказал он, когда его спросили, что в конечном итоге привело к такому решению.

Отставка произошла после скандала с интервью порталу lrytas.lt. Министр культуры Литвы не смог сразу ответить на вопрос, кому принадлежит Крым, и обвинил журналистку, задавшую вопрос, в провокации.

«Это провокационные вопросы, поэтому давайте даже не будем их затрагивать, ведь речь здесь даже не о Министерстве культуры», — ответил Адомавичюс в интервью lrytas.lt после паузы после вопроса о том, кому принадлежит Крым.

Это стало последней каплей для премьер-министра Ругинене, которая предложила Адомавичюсу самому уйти в отставку.

Глава правительства заявила, что ей стыдно за заявления, сделанные Адомавичюсом в пятницу утром. «Мне действительно стыдно за заявления, сделанные сегодня утром, за то, что высказали профсоюзы. Наверное, это и не стоит скрывать», — призналась Ругинене.

Назначение политика министром и так было встречено массовыми протестами представителей культуры Литвы. После того, как Игнотас Адомавичюс объявил о своем решении уйти в отставку, культурная общественность не отказалась от предстоящей забастовки. Деятели культуры Литвы требовали, чтобы министром культуры назначили человека, близкого к самой культуре, а не просто политика.

Тем временем правящая Литовская социал-демократическая партия обсудила ситуацию на своем правлении в пятницу и решила созвать коалиционный совет для поиска решения относительно министра культуры, делегированного Нямунасом Аушрой. В него вошли политики из социал-демократической партии, партии «Нямунас Аушра» и Литовского союза крестьян и зелёных, которые сылрсировали коалиционное правительство Литвы.