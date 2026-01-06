В Литве испугались похищения Мадуро. Россия может сделать то же самое в Вильнюсе?

📊 Анализ

Опубликовано: 06.01.2026 10:49 , Обновлено: 06.01.2026

В соседней с Беларусью Литве местные эксперты высказали опасения по поводу спецоперации США в Венесуэле. И хотя там не нашлось тех, кто бы сочувствовал Мадуро, аналитики предположили, что Вашингтон своими действиями открыл ящик Пандоры.

«Мы видим мир так: Россия имеет сферу влияния в Восточной Европе, Китай — на Ближнем Востоке и в Восточной Азии. А эта часть мира [Латинская Америка] — это Соединенные Штаты», — заявил LRT.lt Энрике Ариас, политолог и директор Центра исследований Западного полушария имени Бильднера при Городском университете Нью-Йорка.

Литовский общественный вещатель утверждает, что мир вступил в фазу, когда крупные страны могут доминировать в своих регионах, забыв про дипломатию и опираясь лишь на военное превосходство над малыми соседями.

США были не первыми, кто попытался провернуть такое, но самыми успешными. И если ранее западный мир единым фронтом противостоял попыткам России захватить территорию Украины или установить там лояльное себе правительство, то теперь он расколот. После слов Трампа и спецоперации в Каракасе Пекин и Москва получили довод, оправдывающий их претензии на соседние страны.

На фоне тектонических сдвигов в мировой политике формально объединённая, но разрываемая противоречиями Европа оказалась не у дел.

«Эта реальность теперь проявилась во всей красе, — заявил LRT.lt Томас Ермалавичюс, научный сотрудник Эстонского международного центра безопасности и обороны (ICDS). — В этом новом мире старые державы [европейские] — новички».

По словам Ермалавичюса, «вопрос в этой игре за власть заключается в том, сможет ли ЕС (Европейский союз) кристаллизоваться как отдельный центр силы, способный противостоять не только России, но и США и Китаю».

Таким же вопросом задался и премьер Польши Дональд Туск, написавший днём ранее пространный пост в соцсети X, где призвал Европу стать сильной. Впрочем, глава польского правительства не стал вдаваться в подробности, откуда он видит новую угрозу. Хотя обозреватели в самой Польше и соседних странах сделали вывод, что на этот раз речь шла не о России.

Сразу после захвата Мадуро Дональд Трамп прямо заявил, что хочет видеть Гренландию (часть Дании) в составе США. Даже просто слова, не действия, спровоцировали смятение в НАТО (Организация Североатлантического договора). Когда-то монолитный североатлантический альянс оказался на краю раскола.

В случае противостояния Европы с США можно будет говорить об исчезновении НАТО как гаранта безопасности на континенте. И такие малые страны, как Литва, Латвия и Эстония, снова окажутся практически наедине с пассионарной Россией.

«Мы можем оказаться в действительно плачевном положении. Такой кардинальный поворот событий, которого, безусловно, никогда раньше не случалось, трудно предсказать, какие последствия и дилеммы возникнут у таких стран, как Литва», — признал Ермалавичюс.

В Литве, однако, видят шанс на сохранение независимости.

«Движемся ли мы к многополярному миру, основанному на сфере влияния? Возможно, в краткосрочной перспективе — да, но стоит помнить, что Россия не является значимым международным игроком, за исключением случаев, когда она угрожает самоубийственной ядерной войной», — утверждает профессор политологии Нью-Йоркского университета Буэно де Мескита.

Вполне вероятно, что будущее мира будут решать только две настоящие сверхдержавы, обладающие не только ядерным оружием, но и экономической мощью, — Китай и США. Европе же, чтобы войти в их клуб, кроме экономического влияния, придётся думать о трансформации, чтобы обрести политическую и военную мощь. Сможет ли — сомневаются даже действующие европейские лидеры. С другой стороны, Старый свет переживал и не такое.