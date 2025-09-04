В Лиссабоне при крушении 140-летнего фуникулёра погибли 15 человек

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Опубликовано: 04.09.2025 07:27 , Обновлено: 04.09.2025

По меньшей мере 15 человек погибли, ещё 18 - получили ранения при крушении исторического фуникулёра "Глория" в Лиссабоне вечером 3 сентября. Фуникулёр, который является одним из символов португальской столицы, сошел с рельсов и с огромной силой врезался в здание.

Фуникулёр “Глория” является популярным туристическим развлечением. Запущенный в 1885 году, он включён в список национальных памятников Португалии. Длина маршрута, по которому на нём катают туристов, составляет 265 метров. По пути вагончик проходит по узким городским улочкам, местами поднимаясь и опускаясь по пути под углом более 17%. Известно, что линией пользуются и местные жители.

Всего фуникулёр способен перевозить до 42 человек. Сколько именно пассажиров было в вагончике в момент аварии, а также их национальная принадлежность и личные данные, португальские власти пока не уточнили, подтвердив лишь, что среди погибших были иностранцы.

























Правительство Португалии объявило четверг, 4 сентября, днём национального траура.

На кадрах с места происшествия, которые разлетелись по соцсетям, можно рассмотреть искореженный жёлтый фуникулер, похожий на трамвай, и горы обломков, из-под которых спасатели вытаскивали людей. Очевидцы аварии рассказали в эфире местного телеканала, что фуникулёр в какой-то момент потерял управление и “с огромной силой” врезался в здание.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза в своем заявлении выразил сожаление по поводу трагического происшествия, пообещав, что компетентные органы вскоре установят причину крушения. Генеральная прокуратура страны уже инициировала расследование, как это принято в случае аварий на общественном транспорте.

Местное издание Observador, сославшись на пожарных, сообщило, что причиной аварии мог стать оборвавшийся трос фуникулёра.

При этом, согласно официальному заявлению муниципальной компании общественного транспорта Carris, которая отвечала за эксплуатацию фуникулёра, “все протоколы технического обслуживания были выполнены”. По их словам, все вагончики проходили ежемесячные и еженедельные программы технического обслуживания и ежедневные проверки.

По данным мэрии, линия “Глория” перевозит порядка 3 миллионов человек в год.