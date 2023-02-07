В Латвии загорелся завод дронов

🎥 Видео

Опубликовано: 07.02.2023 21:14 , Обновлено: 07.02.2023

На заводе американской компании Edge Autonomy, расположенном в латвийском Марупе, произошел пожар. Здесь производятся разведывательные беспилотники, используемые в том числе и в Украине, сообщает агентство AFP.

Как сообщили латвийские пожарные, пожар вспыхнул около 15:00. Пламя возникло в цехе завода беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy в пригороде Риги. Огонь быстро распространялся.

В тушении пожара приняли участие 50 пожарных в девяти машинах, а также отряд пожарных из близлежащего столичного аэропорта. Однако информации о жертвах и масштабах ущерба поа нет.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Feher_Junior/status/1623018434891026445?t=b2o-R2VzeeUBHcksxpC-ug&s=19”]

Edge Autonomy производит беспилотники, которые доставляются государственным, коммерческим и академическим заказчикам почти в 70 странах, включая украинскую армию.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/ltvzinas/status/1622968407497777154?t=3L7EwMD58fm3AIyQnjWY2A&s=19”]