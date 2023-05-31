В Латвии избрали президентом хорошо известного белорусам министра

Опубликовано: 31.05.2023 14:55 , Обновлено: 31.05.2023

31 мая депутаты Сейма Латвии избрали президентом министра иностранных дел страны Эдгара Ринкевича, выдвинутого правящей партией "Новое Единство". За его кандидатуру проголосовали 52 депутата. Ринкевич был избран, в том числе, и голосами от оппозиции — Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных".

В своей речи в Сейме избранный президентом Латвии Эдгар Ринкевич сказал, что сегодня тем маленьким мальчикам и девочкам, которые только мечтают завоевать медали на Чемпионате мира или стать президентом, кажется, что это, наверное, малоосуществимо. Но на самом деле - все возможно.

Эдгар Ринкевич известен белорусам тем, что в 2021 году снял госфлаг Беларуси во время Чемпионата мира по хоккею. После этого разразился дипломатический скандал с высылкой дипломатов обеих стран. А СК Беларуси даже завел уголовное дело в отношении латвийского политика по статье 130 Уголовного кодекса РБ об умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности. Чем оно закончилось, в белорусском ведомстве не рассказали.

Эдгар Ринкевич также известен тем, что 6 ноября 2014 года совершил каминг-аут и стал первым политиком в истории Латвии, открыто признавшим свою гомосексуальную ориентацию.

Также он активно выступал за санкции в отношении властей Беларуси. Например, в марте 2023 года он, вслед за властями Польши, заявил, что хотел бы принятия ЕС решения о “гармонизации санкций”, введенных в отношении Беларуси, с санкциями против России. Таким образом Эдгар Ринкевич хотел бы снизить количество обходных путей антироссийских санкций.