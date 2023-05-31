В Латвии избрали президентом хорошо известного белорусам министра
31 мая депутаты Сейма Латвии избрали президентом министра иностранных дел страны Эдгара Ринкевича, выдвинутого правящей партией "Новое Единство". За его кандидатуру проголосовали 52 депутата. Ринкевич был избран, в том числе, и голосами от оппозиции — Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных".
В своей речи в Сейме избранный президентом Латвии Эдгар Ринкевич сказал, что сегодня тем маленьким мальчикам и девочкам, которые только мечтают завоевать медали на Чемпионате мира или стать президентом, кажется, что это, наверное, малоосуществимо. Но на самом деле - все возможно.
Эдгар Ринкевич известен белорусам тем, что в 2021 году снял госфлаг Беларуси во время Чемпионата мира по хоккею. После этого разразился дипломатический скандал с высылкой дипломатов обеих стран. А СК Беларуси даже завел уголовное дело в отношении латвийского политика по статье 130 Уголовного кодекса РБ об умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности. Чем оно закончилось, в белорусском ведомстве не рассказали.
Эдгар Ринкевич также известен тем, что 6 ноября 2014 года совершил каминг-аут и стал первым политиком в истории Латвии, открыто признавшим свою гомосексуальную ориентацию.
Также он активно выступал за санкции в отношении властей Беларуси. Например, в марте 2023 года он, вслед за властями Польши, заявил, что хотел бы принятия ЕС решения о “гармонизации санкций”, введенных в отношении Беларуси, с санкциями против России. Таким образом Эдгар Ринкевич хотел бы снизить количество обходных путей антироссийских санкций.