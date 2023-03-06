В Курской области срочник расстрелял сослуживцев — СМИ

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 06.03.2023 10:06 , Обновлено: 06.03.2023

В Курской области, возле границы с Украиной, срочник открыл стрельбу по сослуживцам. Об этом 6 марта написали сразу несколько российских телеграм-каналов — Astra, Baza и Shot.

Так, по информации Astra, инцидент произошел ночью 6 марта в войсковой части 69647 в Суджанском районе.

Телеграм-каналы пишут, что, предварительно, 22-летний военный по имени Магомед услышал посторонних в зоне караульного поста. Не получив ответа на вопрос «Стой, кто идет?», он открыл стрельбу.

Сообщают, что в результате один срочник, Тамир, погиб. А еще один, Владислав, был ранен. Неизвестно, почему они не откликнулись на окрик часового,.

В Минобороны России эту информацию пока официально не комментировали.