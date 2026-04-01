В Крыму самолёт с 29 российскими военными врезался в скалу

Опубликовано: 01.04.2026 07:36 , Обновлено: 01.04.2026

В Крыму вечером 31 марта разбился военно-транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились 29 российских военных. По информации Министерства обороны России, транспортник врезался в скалу.

Связь с легким военно-транспортным самолетом, который выполнял плановый перелет над Крымом, была потеряна около 18:00 31 марта. Сам самолёт предназначен для переброски войск и техники на средние дистанции. Уже через несколько часов после потери связи с бортом военное ведомство получило подтверждение того, что он потерпел крушение.

По данным Минобороны, на борту самолёта находились шесть членов экипажа и 23 пассажира. По предварительной информации, выжить в результате авиакатастрофы никому не удалось.

В настоящее время, по информации агентства “Интерфакс”, ведётся поисково-спасательная операция. К настоящему часу спасателям удалось обнаружить место крушения самолета, на месте работает комиссия Минобороны РФ.

Предварительной причиной катастрофы в военном ведомстве назвали техническую неисправность. Версию о том, что самолёт был сбит в Минобороны отвергли.

“Поражающего воздействия по самолету не было”, - заявили там.

Источники российских агентств ТАСС и РИА “Новости” заявили, что воздушное судно “врезалось в скалу”, однако других подробностей и обстоятельств ЧП, как и кадров с места крушения, пока не приводится.