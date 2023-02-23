В Крыму по радио включили обращение Буданова

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Опубликовано: 23.02.2023 15:20 , Обновлено: 23.02.2023

В Крыму 23 февраля по радио передали обращение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

«Крым, Донбасс и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя Украины, где бы они ни скрывались. Всем патриотам: время действовать пришло! Ждите. Мы идем к вам», — прозвучало на радиостанциях «Спутник в Крыму» и радио «Вера».

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Обращение могли слышать жители районов Алушта, Белогорск, Джанкой, Судак.

На радиостанции «Спутник в Крыму» заявили о взломе и «информационной диверсии», а слова Буданова назвали «угрозами», передает РИА Новости.

Ранее Телеграф писал, что 22 февраля россияне в Белгороде, Старом Осколе, Уфе, Казани, Новоуральске и Подмосковье услышали по радио предупреждение об угрозе ракетного удара и объявление воздушной тревоги. Позже в МЧС России назвали это «хакерской атакой».