В Крыму более 120 тыс. жителей остались без воды

Опубликовано: 28.02.2023 09:47 , Обновлено: 28.02.2023

В Крыму 28 февраля произошла крупнейшая авария на водоводе, которая оставила без воды жителей, как минимум, двух городов.

Так, в большом курортном городе на западном побережье полуострова — Евпатории — вода пропала у более 120 тысяч жителей. Также там закрыли школы и детские сады.

СМИ пишут, что авария произошла по соседству с Евпаторией — в селе Прибрежном.

Кроме того, позже стало известно о еще одной аварии. Вода пропала и в Красноперекопске, который расположен при въезде в Крым с материка и находится примерно в 90 километрах от Евпатории. А также в селах Совхозное, Таврическое, Пятихатка, Почетное.

Местные «власти» пообещали восстановить водоснабжение до конца дня.

Сообщается, что авария случилась на магистральном водоводе.

Связаны ли эти два события — неизвестно.