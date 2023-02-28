В Крыму более 120 тыс. жителей остались без воды
В Крыму 28 февраля произошла крупнейшая авария на водоводе, которая оставила без воды жителей, как минимум, двух городов.
Так, в большом курортном городе на западном побережье полуострова — Евпатории — вода пропала у более 120 тысяч жителей. Также там закрыли школы и детские сады.
СМИ пишут, что авария произошла по соседству с Евпаторией — в селе Прибрежном.
Кроме того, позже стало известно о еще одной аварии. Вода пропала и в Красноперекопске, который расположен при въезде в Крым с материка и находится примерно в 90 километрах от Евпатории. А также в селах Совхозное, Таврическое, Пятихатка, Почетное.
Местные «власти» пообещали восстановить водоснабжение до конца дня.
Сообщается, что авария случилась на магистральном водоводе.
Связаны ли эти два события — неизвестно.