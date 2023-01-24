В Кремле предупредили Германию о "неизгладимом отпечатке"

Опубликовано: 24.01.2023 13:32 , Обновлено: 24.01.2023

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 24 января, что решение о поставках танков в Украину оставит "неизгладимый отпечаток" на отношениях Москвы и Берлина в будущем.

Такой ответ он дал на вопрос журналистов британского телеканала Sky News.

“Между Российской Федерацией и Германией нет содержательного диалога. Возможная поставка танков в Киев не сулит ничего хорошего для будущих отношений между двумя странами, - признался он. - Отношения уже находятся на низком уровне”.

Напомним, что 24 января генеральный секретарь НАТО Столтенберг и министр обороны Германии Борис Писториус заявили, что увереч в принятии положительного решения Берлином “в ближайшее время”.

Борис Писториус даже призвал те страны, которые намерены передать Украине танки, уже начинать подготовку солдат ВСУ к их использованию.