В Кремле назвали "дестабилизацией" оборонный бюджет США на 2023 год

Опубликовано: 07.12.2022 14:48 , Обновлено: 07.12.2022

В Кремле 7 декабря заявили, что законопроект о выделении Украине военной помощи США в размере 800 миллионов долларов, одобренный законодателями во вторник, был "провокацией по отношению к нашей стране". Такая сумма фигурирует в новом оборонном бюджете Штатов на 2023 год.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Этот принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране, беспрецедентно конфронтационный характер, что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте»,— пожаловался представитель Кремля.

Закон США о национальной обороне на 2023 финансовый год, или NDAA, разрешает дополнительные расходы на Инициативу по оказанию помощи Украине в области безопасности, что на 500 миллионов долларов больше, чем было в запросе президента Джо Байдена ранее в 2022 году. Также в законопроекте говорится о продлении запрета на сотрудничество с Россией в военной сфере на пять лет. А в пояснительной говорится, что Вашингтон будет добиваться исключения РФ из G20.

Верхняя граница военного бюджета США на 2023 финансовый год планируется в размере 847 миллиардов долларов, но достигнет 858 миллиардов долларов, если стать программы, которые выходят за рамки юрисдикции комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей. Для сравнения, расходы на оборону в федеральном бюджете России в 2023 году предусмотрены на уровне 4,981 трлн рублей. Что составляет примерно 79 млрд долларов.