В Краматорске российская ракета разрушила два подъезда жилого дома
В ночь на 2 февраля российская ракета попала в многоэтажный жилой дом в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщили украинские власти. Есть погибшие и раненые.
По информации главы Донецкой области Павла Кириленко, в результате погибли три человека, еще 8 пострадали. Под завалами может находиться еще два человека.
СМИ сообщили, что российская ракета из комплекса «Искандер» разрушила два подъезда многоэтажки, расположенной в центре города.
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А вот как выглядел дом до удара:
«Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его одолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.