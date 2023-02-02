В Краматорске российская ракета разрушила два подъезда жилого дома

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Опубликовано: 02.02.2023 09:29 , Обновлено: 04.07.2024

В ночь на 2 февраля российская ракета попала в многоэтажный жилой дом в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщили украинские власти. Есть погибшие и раненые.

По информации главы Донецкой области Павла Кириленко, в результате погибли три человека, еще 8 пострадали. Под завалами может находиться еще два человека.

СМИ сообщили, что российская ракета из комплекса «Искандер» разрушила два подъезда многоэтажки, расположенной в центре города.

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А вот как выглядел дом до удара:

«Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его одолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.