В Краматорске ракета повредила шесть жилых многоэтажек

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Опубликовано: 14.03.2023 12:27 , Обновлено: 04.07.2024

Российские войска утром 14 марта ударили ракетой по центру Краматорска, заявили украинские власти. Есть разрушения и жертвы.

Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко заявил, что в результате обстрела повреждения получили шесть многоквартирных домов. На месте ведут спасательные работы.

В местной полиции сообщили об одном погибшем человеке. Также известно, как минимум, о трех раненых.

Удар прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский:

«Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, наказывающему за убийство. Так обязательно будет», — написал он в соцсетях.

В телеграм-каналах также появились фото и видео с места произошедшего.

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[info_b]Краматорск — административный центр той части Донецкой области. что находится под контролем Украины. От Краматорска до линии фронта — около 25 километров, и россияне регулярно обстреливают город.[/info_b]