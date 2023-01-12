В Конгрессе США предложили поставить бюст Зеленского в Капитолии

Опубликовано: 12.01.2023 17:03 , Обновлено: 12.01.2023

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон предложил поставить бюст президента Украины Владимира Зеленского в Домовом крыле Капитолия США. Об этом сообщило Washington Times.

По информации издания, Уилсон внес проект резолюции, согласно которому Совету изящных искусств Палаты представителей США нужно создать бюст Зеленского.

«Убежденный консерватор, подвергшийся резкой критике за выкрикивание “Вы лжете” бывшему президенту Обаме во время обращения к Конгрессу в 2009 году, г-н Уилсон стал решительным сторонником Украины. В декабре он сказал Charleston Post and Courier, что борьба Украины против российской агрессии напомнила ему американскую революцию», — отметили в издании.

Уилсон работает в Конгрессе с 2001 года, является старшим членом комитетов Палаты представителей по вооруженным силам и иностранным делам.