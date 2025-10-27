В КНДР начали строить музей в честь убитых в Украине северокорейских военных

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Опубликовано: 27.10.2025 16:38 , Обновлено: 27.10.2025

Глава КНДР Ким Чен Ын дал старт строительству в столице страны, Пхеньяне, военно-мемориального музея в память о павших в Украине северокорейских военных.

«Наши герои своей непоколебимой преданностью уничтожили злобных неонацистских захватчиков», — заявил он, неоднократно подчеркивая “братские отношения” с Россией.

«Ровно год назад последние отряды наших добровольцев отправились в Россию не за вознаграждением и не по приказу, а по зову братства», — заявил северокорейский глава.













































Ким Чен Ын заявил, что мемориал станет «живым напоминанием о высшей степени доверия между Пхеньяном и Москвой», добавив, что «именно на фронте эти отношения прошли самое суровое испытание и стали непобедимыми».

По оценкам Украины, Северная Корея направила на войну более 14 000 военнослужащих, а также военных инженеров и рабочих.

Сама КНДР не раскрывает количество погибших и раненых. В апреле этого года Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила парламенту, что по меньшей мере 600 северокорейских военнослужащих были убиты. В отчёте говорилось, что Пхеньян, вероятно, понёс более 4700 потерь, включая раненых.

В июле 2025 года телеканал CNN со ссылкой на анонимных украинских чиновников сообщал, что Северная Корея готова направить в Украину ещё до 30 000 своих военнослужащих на оккупированные Россией территории.

Однако точные масштабы дополнительного развёртывания неизвестны. В разведке Южной Кореи заявляли, что Северная Корея может отправить войска в Украину в июле или августе.

Тем не менее, в конце августа 2025 года Северная Корея объявила о возвращении своих военных с украинского фронта, и в настоящее время эксперты не наблюдают никаких признаков присутствия северокорейских войск на территории Украины.