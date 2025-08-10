В Китае задержали высокопоставленного дипломата, которого прочили на пост главы МИД - WSJ

Опубликовано: 10.08.2025 10:51 , Обновлено: 10.08.2025

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией, высокопоставленный китайский дипломат Лю Цзяньчао, которого многие прочили на пост министра иностранных дел, был задержан силовиками для допроса.

Ветеран дипломатической службы Китая, который также стал известен как борец с коррупцией в коммунистической партии страны, Лю в последнее время занимал должность главы международного отдела партии, который курирует отношения с иностранными политическими партиями и социалистическими государствами.

Ранее Лю Цзяньчао был тепло принят во время визита в Вашингтон и Нью-Йорк, где его также рассматривали в качестве потенциального министра иностранных дел.

Подробности задержания неизвестны и, возможно, никогда не будут раскрыты. Впрочем, как часто бывает в Китае, такие задержания производят из-за расследования коррупции.

Напомним, что Лю Цзяньчао вел активную работу по всему миру, а в прошлом году встречался с главной МИД Беларуси во время его визита в Китай.

Тогда, согласно официальному сообщению, состоялся “углубленный диалог по вопросам политического сотрудничества и другим аспектам двусторонних отношений Беларуси и Китая”.