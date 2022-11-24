В Китае тысячи рабочих взбунтовались на заводе по производству айфонов

🎥 Видео

Опубликовано: 24.11.2022 11:14 , Обновлено: 24.11.2022

Полиция в Китае с помощью физической силы усмиряла рабочих, протестующих против условий труда и заработной платы на крупнейшем заводе по производству iPhone - Foxconn. Протесты начались на фоне ухудшения условий труда, оплаты и роста числа случаев заболевания Covid-19.

Видео в Интернете показывают, как тысячи людей в масках противостоят рядам полицейских в белых защитных костюмах с пластиковыми щитами для беспорядков. Полиция избивала дубинками протестующих, а те взяли в руки металлические шесты.

По словам одного из рабочих Ли, протест в Чжэнчжоу продолжался до утра среды, когда тысячи рабочих собрались у общежитий и столкнулись с работниками службы безопасности завода. На других видео видно, как протестующие распыляют огнетушители в сторону полиции.

https://twitter.com/visegrad24/status/1595643842212020225?t=2KW0Hk9c69d5GJhePE52Ew&s=19

Foxconn, крупнейший контрактный производитель смартфонов и другой электроники, изо всех сил пытается выполнить заказы на iPhone 14 после того, как тысячи сотрудников ушли с завода в центральном городе Чжэнчжоу в прошлом месяце после жалоб на небезопасные условия труда. Протесты начались во вторник после того, как сотрудники пожаловались, что компания изменила условия их оплаты.

Ли [link href=“https://www.theguardian.com/technology/2022/nov/24/workers-in-running-battles-with-police-at-foxconns-iphone-factory-in-china” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказал [/link] The Guardian, что уволился с работы в сфере общественного питания, когда увидел рекламу, обещающую 25 000 юаней (3500 долларов) за два месяца работы. Это было бы значительно выше средней заработной платы за этот вид работы в этом районе.

https://twitter.com/WallStreetSilv/status/1595518485496471552?t=H-nLS3PipsAaU1rOo14URw&s=19

По словам Ли, после прибытия сотрудников компания заявила, что им придется проработать еще два месяца с более низкой оплатой, чтобы потом получить 25 000 юаней. “Foxconn выпустила очень заманчивые предложения по найму, и работники со всех уголков страны приехали только для того, чтобы обнаружить, что их выставляют дураками”, - сказал он.

Foxconn заявила в четверг, что путаница с оплатой произошла из-за “технической ошибки”, и принесла извинения. Мужчина, назвавшийся секретарем Коммунистической партии, отвечающим за общественные работы на заводе, был показан на видео, размещенном на платформе социальных сетей Sina Weibo, призывающем протестующих разойтись. Он заверил их, что их требования будут выполнены.