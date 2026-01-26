В Китае арестовали самого высокопоставленного генерала. Тысячи офицеров под подозрением

Опубликовано: 26.01.2026 08:35 , Обновлено: 26.01.2026

Министерство обороны Китая подтвердило, что самого высокопоставленного китайского генерала подозревают в преступлениях и в его отношении завели уголовное дело. Чжан Юся занимает должность заместителя председателя Центральной военной комиссии, высшего командного органа, который возглавляет лично Си Цзиньпин. Долгое время генерал считался ближайшим военным союзником председателя Китая.

Минобороны Китая объявило в субботу, что Чжан Юся и Лю Чжэньли, начальник штаба Объединенного штаба Центральной военной комиссии, находятся под следствием по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона.

Газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Чжана обвиняют в утечке информации о ядерной программе страны в США и в получении взяток за продажу поста министра обороны страны.

По данным источников, его также подозревают в попытках расширить круг своего влияния в высшем военном органе Коммунистической партии, Центральной военной комиссии.

Как сообщили источники, часть доказательств против генерала предоставил Гу Цзюнь, бывший генеральный директор Китайской национальной ядерной корпорации, государственной компании, управляющей ядерными программами Китая.

Чжан также является членом Политбюро правящей Коммунистической партии и одним из немногих ведущих офицеров с боевым опытом.

Он воевал с Вьетнамом в короткой, но кровопролитной пограничной войне 1979 года, которую Китай начал в отместку за вторжение Вьетнама в Камбоджу годом ранее и свержение поддерживаемых Пекином красных кхмеров.

Отстранение Чжана — второй подобный случай в отношении действующего генерала на столь высокой должности со времен Культурной революции 1966-1976 годов. Он не появлялся на публике с 20 ноября, когда провел переговоры с министром обороны России в Москве.

По словам источников, власти изъяли личные телефоны офицеров, получивших повышение от Чжана. И теперь тысячи военнослужащих, связанных с Чжаном, стали «потенциальными целями» расследования.