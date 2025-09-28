В Киеве ракеты и БПЛА разрушили целую улицу

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Опубликовано: 28.09.2025 10:10 , Обновлено: 28.09.2025

В Украине сообщили об одной из самых массовых атак на города в ночь на 28 сентября. Власти сообщили, что в Киевской области во время атаки пострадали 27 человек.

Президент Украины утром обвинил Россию в запуске по Украине почти 500 ударных дронов и более 40 ракет, среди которых были и “Кинжалы”. Воздушная атака длилась более 12 часов. В Минобороны РФ сообщения пока не комментировали.

Последствия ударов зафиксированы в Белоцерковском, Фастовском, Бучанском, Обуховском и Бориспольском районах области.

В самом Киеве целая улица Петропавловская Борщаговка превратилась в руины.





















Власти столицы Украины сообщили о четырех известных погибших после ударов. Так, в Соломенском районе Киева произошло частичное разрушение пятиэтажного дома.

В Дарницком районе обломки упали на автомобили, проезжую часть, территорию детсада и частное домовладение.

В Святошинском районе повреждено двухэтажное нежилое здание, где возник пожар, его уже потушили. Там же обломки зафиксированы во дворе жилого дома и на открытой территории.

В Голосеевском районе обломки упали на три частных жилых дома. Кроме того, обломки упали на частное домовладение и нежилую застройку.

В Днепровском районе падение обломков вызвало возгорание автомобилей на парковке, огонь ликвидирован.

В Оболонском районе обломки упали на нескольких локациях, в том числе на нежилую застройку и, предварительно, рядом с жилыми домами.

Удары также были зафиксивраоны в Одессе, Сумах, Запорожье и других городах.

ВСУ заявили, что удары были нанесены в том числе крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков и “Калибрами” с кораблей Чёрного моря.