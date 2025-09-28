В Киеве ракеты и БПЛА разрушили целую улицу
В Украине сообщили об одной из самых массовых атак на города в ночь на 28 сентября. Власти сообщили, что в Киевской области во время атаки пострадали 27 человек.
Президент Украины утром обвинил Россию в запуске по Украине почти 500 ударных дронов и более 40 ракет, среди которых были и “Кинжалы”. Воздушная атака длилась более 12 часов. В Минобороны РФ сообщения пока не комментировали.
Последствия ударов зафиксированы в Белоцерковском, Фастовском, Бучанском, Обуховском и Бориспольском районах области.
В самом Киеве целая улица Петропавловская Борщаговка превратилась в руины.
Власти столицы Украины сообщили о четырех известных погибших после ударов. Так, в Соломенском районе Киева произошло частичное разрушение пятиэтажного дома.
В Дарницком районе обломки упали на автомобили, проезжую часть, территорию детсада и частное домовладение.
В Святошинском районе повреждено двухэтажное нежилое здание, где возник пожар, его уже потушили. Там же обломки зафиксированы во дворе жилого дома и на открытой территории.
В Голосеевском районе обломки упали на три частных жилых дома. Кроме того, обломки упали на частное домовладение и нежилую застройку.
В Днепровском районе падение обломков вызвало возгорание автомобилей на парковке, огонь ликвидирован.
В Оболонском районе обломки упали на нескольких локациях, в том числе на нежилую застройку и, предварительно, рядом с жилыми домами.
Удары также были зафиксивраоны в Одессе, Сумах, Запорожье и других городах.
ВСУ заявили, что удары были нанесены в том числе крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков и “Калибрами” с кораблей Чёрного моря.