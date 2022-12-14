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Опубликовано: 14.12.2022 08:13 , Обновлено: 14.12.2022

Утром 14 декабря в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщил глава города Виталий Кличко. Ранее в столице Украины и Киевской области объявили воздушную тревогу.

«Взрывы в Шевченковском районе. Службы следуют на место. Детальнее – позже», — написал он в своем телеграм-канале.

Обновлено Предварительно, обломок иранского дрона повредил два административных здания в Киеве, сообщили в городской военной администрации.

Известно, что работали системы противовоздушной обороны ВСУ.

По информации украинского журналиста Андрея Цапленко, Киев атаковали иранскими дронами «Шахед». Он отметил, что несколько сбили как в области, так и в столице.

«Количество шахидов, запущенных на Киев, около 10 штук», — сообщил он.

Журналист также опубликовал видео, на котором слышны взрывы:

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Кстати, воздушную тревогу также объявили в Житомирской и Винницкой областях.