В Киеве прогремели взрывы
Утром 14 декабря в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщил глава города Виталий Кличко. Ранее в столице Украины и Киевской области объявили воздушную тревогу.
«Взрывы в Шевченковском районе. Службы следуют на место. Детальнее – позже», — написал он в своем телеграм-канале.
Предварительно, обломок иранского дрона повредил два административных здания в Киеве, сообщили в городской военной администрации.
Известно, что работали системы противовоздушной обороны ВСУ.
По информации украинского журналиста Андрея Цапленко, Киев атаковали иранскими дронами «Шахед». Он отметил, что несколько сбили как в области, так и в столице.
«Количество шахидов, запущенных на Киев, около 10 штук», — сообщил он.
Журналист также опубликовал видео, на котором слышны взрывы:
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Кстати, воздушную тревогу также объявили в Житомирской и Винницкой областях.