В Киеве после воздушного удара загорелось здание правительства

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Опубликовано: 07.09.2025 08:43 , Обновлено: 07.09.2025

В Украине ночью зафиксировали массовые обстрелы в разных городах. Власти сообщили о пожарах и взрывах на объектах железной дороги и не только. Однако впервые за время конфликта в столице страны было повреждено здание, где размещается Кабинет министров.

Судя по кадрам, распространяемым в соцсетях, вначале загорелась либо крыша, либо верхний этаж. Депутат Верховной рады Железняк сообщил, что пожар, возможно, начался на том же этаже, где размещается офис премьер-министра. На верхнем этаже также располагается зал заседаний Кабмина.













Премьер Украины Юлия Свириденко позднее подтвердила удар по зданию офиса.

“Впервые в результате вражеской атаки повреждено здание правительства — пострадали крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу”, - написала глава правительства, опубликовав несколько фотографий, где видны последствия удара.

В России не комментировали удар по зданию правительства Украины.

Также в Киеве начался масштабный пожар после ночных ударов в Святошинском районе.

[infb]Украинские власти утверждают, что ночью с 6 на 7 сентября российские военные установили очередной антирекорд, одновременно запустив по Украине 805 беспилотника.

Самая массовая атака до этого была зафиксирована 9 июля, когда украинские военные насчитали 728 атакующих “шахедов”.[/infb]

Тем временем, по сообщению очевидцев, украинские силы также наносили удары по российской территории минувшей ночью. Пришли известия об очередных разрушениях на нефтепроводе “Дружба”.

Паблики утверждают, что Украина ночью снова атаковала нефтепровод в районе перекачивающей станции в Найтоповичах Брянской области.

Однако официально ни российская, ни украинская сторона эти сообщения не комментировали.

Ранее Telegraf.news писал, что президент России Владимир Путин позвал Владимира Зеленского в Москву на переговоры, но при этом назвал того главой “украинской администрации”, не захотев применять слово “президент”.

В ответ Владимир Зеленский назвал главу Кремля “террористом” и позвал приехать в Киев.

Власти России и Украины никак не могут начать основательные переговоры о прекращении огня и тем более о мире. Визит Владимира Путина на Аляску по приглашению Дональда Трампа, президента США, не ускорил мирный процесс.

Россия отказывается от временного прекращения огня, выдвигая нереалистичные, по словам украинских властей, требования. В том числе отвод ВСУ из украинских территорий в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Россия ранее воздерживалась от ударов по зданию правительства или офиса президента Украины. В свою очередь, ВСУ совершили, как минимум, одну успешную атаку с помощью БПЛА на Кремль. Последствия ее были скорее символическими, доказав способность Украины на ответные удары в глубине территории РФ.