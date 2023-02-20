В Киеве перекрыли улицы из-за «сюрприза» от «главных партнеров»
Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что 20 февраля «в Киеве готовят сюрприз». С утра в центре города перекрыты улицы и образовались огромные пробки.
По словам Мельника, накануне 24 февраля, кроме «поддержки на словах» украинцы увидят также «присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве». Однако подробностей он не сообщил.
Известно, что в украинскую столицу прибыла израильская делегация. Также в Киеве ждут премьера Италии Джорджу Мелони и директора Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву.
«Но все понимают, что беспрецедентное перекрытие центра столицы ради другого гостя», — написал украинский журналист Андрей Цаплиенко, намекнув на визит президента США Джо Байдена.
Тем временем журналист одного из главных немецких изданий Bild Юлиан Рёпке написал в Twitter, что американский президент «Байден в Киеве». Однако позже добавил, что это «не подтверждение, а его личное мнение».
Об этом с утра 20 февраля пишут как украинские, так и российские телеграм-каналы и СМИ.
К слову, ранее помощники президента США Джо Байдена обсуждали, как организовать его тайное посещение в Украину. Об этом сообщило Politico.