В Киеве обломки российских "шахедов" упали на три жилых дома

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Опубликовано: 22.12.2023 09:10 , Обновлено: 04.07.2024

Киев в ночь на 22 декабря подвергся атаке российских беспилотников-камикадзе, сообщили местные власти. Обломки некоторых из них попали в жилые дома. В Сети появились фото и видео с места происшествия.

Так, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что запущенный Россией беспилотник-камикадзе попал в Киеве в многоэтажный жилой дом. А глава военной администрации Киева Сергей Попов уточнил, что в дом в Соломенском районе Киева попали обломки сбитого «шахеда».

Попов сообщил в телеграм-канале, что верхние этажи дома загорелись. По словам мэра столицы Виталий Кличко, в результате одного человека госпитализировали.

Тем временем в Сети опубликовали момент прилета беспилотника в многоэтажку, а также последствия.

[info_b]Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.[/info_b]

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Кроме того, по информации Кличко, в Дарницком районе Киева обломки упали на недостроенный частный дом, там также возник пожар.

Дарницкий район Киева

А по сведениям военной администрации столицы, обломок попал еще в один многоэтажный дом, в Голосеевском районе столицы. Там пострадавших нет.

Как передает BBC, всего, судя по сообщениям Воздушных сил и украинских мониторинговых каналов, российская армия запустила по целям в Украине семь групп «шахедов». Две или три из них атаковали Киев.

Также известно, что в Киевской области обломками дронов повреждены три частных дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Телеграф писал, что президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря ответил «нет» на вопрос, являются ли нынешняя ситуация на фронте «началом потерь» и путем к поражению. При этом он признал, что остались проблемы с поставками помощи от стран-союзниц. Кроме того, он рассказал, есть ли у него план на 2024 год.

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