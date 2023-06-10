В Киев внезапно прилетел премьер-министр Канады. Зачем?

Опубликовано: 10.06.2023 13:57 , Обновлено: 10.06.2023

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 10 июня прибыл с официальным визитом в Киев. Канадского премьера также сопровождает вице-премьер Христя Фриланд, у которой есть украинские корни. О визите высокопоставленных политиков заранее не сообщали ни украинская, ни канадская стороны.

По данным агентства Reuters, Джастин Трюдо прибыл в украинскую столицу, чтобы “выразить свою поддержку в связи с готовящимся крупным контрнаступлением” Украины против российских войск.

Официальный визит, который, вероятнее всего, не анонсировался из соображений безопасности, как визиты прочих высокопоставленных западных чиновников, Трюдо начал с возложения венков к Стене памяти - мемориалу украинским солдатам, погибшим в боях с российскими войсками, установленному в центре Киева.

Телеканал BBC сообщил, что в ходе нынешнего визита Трюдо также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что это не первый визит Трюдо в Украину после начала широкомасштабных военных действий. В предыдущий раз канадский премьер посещал украинскую столицу в мае 2022 года.

Несколько недель назад Трюдо заявил, что Канада будет поддерживать Украину, “чего бы это ни стоило”. По его словам, в настоящее время Канада уже поставляет Украине артиллерию, боеприпасы, бронетехнику и танки, а обучение украинских военнослужащих канадскими специалистами ведётся с 2015 года.

Ранее в офисе Владимира Зеленского рассказали о том, что украинский лидер провёл телефонный разговор с канадским коллегой, в рамках которого, в числе прочего, “обсудили программу долгосрочного сотрудничества” в оборонной сфере.

Кроме того, в конце апреля этого года правительство Канады одобрило выделение Украине дополнительной военной помощи. Общая сумма составит порядка 28,9 млн долларов.