В Киев внезапно приехал президент Финляндии. С "подарками"?

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Опубликовано: 24.01.2023 17:04 , Обновлено: 04.07.2024

В Киев 24 января с необъявленным ранее визитом прибыл президент Финляндии Саули Ниинисте. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Владимир Зеленский заявил, что приветствует коллегу и высоко ценит поддержку народа Финляндии.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна ждёт от Германии одобрения поставок танков Украине. Все дело в том, что Финляндия одной из первых заявила, что готова передать Киеву немецкие “Леопарды”.

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“Мы ждем, когда группа крупных игроков, включая Германию, примет собственные решения по поставке танков, и тогда мы поймем, как Финляндия сможет присоединиться к такой платформе”, - сообщил глава МИД Финляндии.

Как уже повелось с первых дней войны, все прибывающие в Киев лидеры стран Запада привозят с собой “подарки”. Как правило, во время или сразу после визитов обьявлялось о расширении военной помощи и назывались конкретные виды вооружений, которые передавались Украине. Кажется, президент Финляндии тоже приехал не с пустыми руками.