«В каждой непонятной ситуации так делают!» - Боевой танец депутатов от народа маори в парламенте Новой Зеландии взорвал TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 15.11.2024 16:41 , Обновлено: 15.11.2024

Видео боевого танца хака, который исполнили депутаты от народа маори прямо на заседании парламента Новой Зеландии, взорвал соцсети. Один из роликов в TikTok за сутки собрал больше 117 млн просмотров и сотни тысяч комментариев. Всё дело в максимальной экспрессивности депутатов.

Поводом для недовольства, по данным местного издания New Zealand Herald, стал законопроект, который расширяет права, связанные с управлением страной, для некоренных жителей островного государства. Представители коренного народа маори расценили его как ущемление собственных прав и выказали протест.

Правда, сделали депутаты это по-настоящему демонстративно и очень эмоционально: депутат Хана-Равити Майпи-Кларк, взявшая слово на заседании парламента, разорвала надвое копию законопроекта и начала танцевать традиционный боевой танец хака, к которому присоединились её политические соратники и публика, наблюдавшая за работой парламента с балконов зала заседания.

[info_b]Хака — это групповой ритуальный танец новозеландских маори, во время которого исполнители топают ногами, бьют себя по бёдрам и груди и выкрикивают аккомпанемент. Танец сопровождается гримасами - активными движениями глаз и языка и считаются очень важным элементом, по которому, собственно и определяют, насколько хорошо исполнен танец.[/info_b]

Кадры из новозеландского парламента мгновенно разлетелись по Сети. Впрочем, далеко не все зрители с ходу поняли, что происходит на видео, а даже те, кто понял, что так в Новой Зеландии проходит процесс обсуждения законопроектов, растерялся:

“Так это за или против?” - задался вопросом один из зрителей.

Впрочем, большинство комментаторов, которые предпочли серьёзный тон ироничному, отметили, что выступление депутатов, так отстаивающих свои права, было очень “сильным” и “вайбовым”.

Впрочем, не только на эмоциональность зачинщицы Майпи-Кларк обратили внимание зрители, но и на спикера парламента Джерри Браунли (ему, кстати пришлось приостановить работу Палаты представителей, приказать очистить общественную галерею, а Майпи-Кларк отстранить от работы на сутки). Многие подметили отсутствие всякого удивления происходящему в зале заседаний и, скорее, чувство досады и раздражения, читавшегося на его лице.

“Мужик в очках: О Боже опять! Камата началась”, - написал один из комментаторов.

“Они уже, по ходу, не в первый раз видят такое, подустали”, - предположил другой.