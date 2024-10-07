В Казахстане проголосовали за строительство собственной АЭС

Опубликовано: 07.10.2024 07:45 , Обновлено: 07.10.2024

В минувшие выходные в Казахстане прошёл референдум по вопросу строительства атомной электростанции на территории страны. По данным Центральной избирательной комиссии страны, в нём приняли участие 63,87% от общего количества граждан, включенных в списки для голосования. Окончательные результаты референдума будут озвучены позднее, однако уже сейчас появились результаты экзитполов.

Всего в референдуме поучаствовали, по данным ЦИК, более 7,8 млн человек. Данные двух экзитполов объявили поздно вечером 6 октября в эфире гостелеканалов, сообщило издание Tengrinews.kz.

Так, первый опрос, проведённый институтом комплексных социальных исследований “Социс-А” показал, что за строительство собственной АЭС высказались 69,8% проголосовавших, против - 30,2%. Второй экзитпол показал ещё большую поддержку по вопросу, вынесенному на референдум: 72,3% за, 27,7% против.

Министерство внутренних дел отчиталась также о том, что никаких нарушений при проведении референдума зафиксировано не было.

Строительство АЭС поддержал и действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, без собственной станции Казахстан может “остаться на обочине мирового прогресса”.

Согласно официальным расчётам Министерства энергетики Казахстана, к 2035 году страна ощутит серьёзный дефицит электроэнергии из-за ежегодно растущего потребления электричества. Действующие сейчас в стране источники электроэнергии, по расчётам ведомства, “не смогут обеспечить население в полном объеме”.