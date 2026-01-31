В Казахстане опубликовали проект Конституции. Президентом нельзя будет быть более одного срока
Конституционный суд опубликовал проект новой Конституции Казахстана. В ней впервые права и свободы человека провозглашены основным приоритетом государства. Также законопроект предполагает значительные ограничения президента страны.
Также проект документа предполагает сохранение статуса русского языка как официального в государственных учреждениях (госучреждениях). Но государственным языком будет считаться только казахский.
Новая Конституция, если будет принята, введёт полный запрет на смертную казнь, а право на жизнь будет объявлено абсолютным и неотъемлемым правом каждого человека.
При этом любые изменения в Конституцию можно будет внести только через всенародный референдум.
Брак в документе определяется как союз мужчины и женщины.
Новая Конституция признает идеологическое и политическое многообразие, но запретит создание партий на основе религиозной принадлежности.
Что касается должности президента, то ее можно будет занимать семь лет, а одно и то же лицо не может быть избрано президентом Казахстана более одного раза.
“Президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин Республики Казахстан по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет, имеющий высшее образование, опыт работы не менее пяти лет на государственной службе или на выборных государственных должностях”, — говорится в проекте.
Также близкие родственники избранного президента не будут вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.