В Казахстане опубликовали проект Конституции. Президентом нельзя будет быть более одного срока

Опубликовано: 31.01.2026 09:38 , Обновлено: 31.01.2026

Конституционный суд опубликовал проект новой Конституции Казахстана. В ней впервые права и свободы человека провозглашены основным приоритетом государства. Также законопроект предполагает значительные ограничения президента страны.

Также проект документа предполагает сохранение статуса русского языка как официального в государственных учреждениях (госучреждениях). Но государственным языком будет считаться только казахский.

Новая Конституция, если будет принята, введёт полный запрет на смертную казнь, а право на жизнь будет объявлено абсолютным и неотъемлемым правом каждого человека.

При этом любые изменения в Конституцию можно будет внести только через всенародный референдум.

Брак в документе определяется как союз мужчины и женщины.

Новая Конституция признает идеологическое и политическое многообразие, но запретит создание партий на основе религиозной принадлежности.

Что касается должности президента, то ее можно будет занимать семь лет, а одно и то же лицо не может быть избрано президентом Казахстана более одного раза.

“Президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин Республики Казахстан по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет, имеющий высшее образование, опыт работы не менее пяти лет на государственной службе или на выборных государственных должностях”, — говорится в проекте.

Также близкие родственники избранного президента не будут вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.