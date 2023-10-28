В Казахстане на угольной шахте прогремел взрыв – погибло 32 человека

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Опубликовано: 28.10.2023 12:11 , Обновлено: 28.10.2023

В Казахстане под Карагандой в субботу, 28 октября, произошел взрыв на шахте имени Костенко. По данным компании «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит шахта, на данный момент подтверждена смерть 21 шахтера, однако внутри шахты остается ещё как минимум 23 человека.

Обновлено К вечеру число жертв взрыва на шахте в Караганде возросло до 32 человек. Поиски еще 14 шахтеров продолжаются.

По предварительной версии, в шахте взорвался газометан в лаве, из-за чего там начался пожар. В тот момент под землей работали 252 шахтеров - 208 из них удалось вывести на поверхность, 18 обратились за медицинской помощью, сообщил владелец шахты.

В настоящее время на месте ЧП работает оперативный штаб. К поисково-спасательным работам привлекли 50 человек и 8 единиц техники профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы, а также десятки сотрудников подразделений МЧС.

Для выяснения обстоятельств аварии и “принятия соответствующих мер” уже создали правительственную комиссию, на место аварии также прибыл резидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он уже объявил 29 октября днем траура по погибшим.

[info_b]Шахта имени И. А. Костенко — крупнейшее угледобывающее предприятие угольного департамента компании АО «АрселорМиттал Темиртау». Шахт названа в честь Ивана Акимовича Костенко — одного из освоителей Карагандинского бассейна, управляющий трестом «Карагандауголь». [/info_b]

Отметим, что похожий инцидент произошел на другой шахте компании «АрселорМиттал Темиртау» в августе этого года. Тогда в результате пожара погибло пять шахтеров. После этого власти Казахстана заявляли о постепенном уходе компании «АрселорМиттал Темиртау» из страны, однако пока никаких конкретных решений озвучено не было.