В Казахстане на угольной шахте прогремел взрыв – погибло 32 человека
В Казахстане под Карагандой в субботу, 28 октября, произошел взрыв на шахте имени Костенко. По данным компании «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит шахта, на данный момент подтверждена смерть 21 шахтера, однако внутри шахты остается ещё как минимум 23 человека.
К вечеру число жертв взрыва на шахте в Караганде возросло до 32 человек. Поиски еще 14 шахтеров продолжаются.
По предварительной версии, в шахте взорвался газометан в лаве, из-за чего там начался пожар. В тот момент под землей работали 252 шахтеров - 208 из них удалось вывести на поверхность, 18 обратились за медицинской помощью, сообщил владелец шахты.
В настоящее время на месте ЧП работает оперативный штаб. К поисково-спасательным работам привлекли 50 человек и 8 единиц техники профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы, а также десятки сотрудников подразделений МЧС.
Для выяснения обстоятельств аварии и “принятия соответствующих мер” уже создали правительственную комиссию, на место аварии также прибыл резидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он уже объявил 29 октября днем траура по погибшим.
[info_b]Шахта имени И. А. Костенко — крупнейшее угледобывающее предприятие угольного департамента компании АО «АрселорМиттал Темиртау». Шахт названа в честь Ивана Акимовича Костенко — одного из освоителей Карагандинского бассейна, управляющий трестом «Карагандауголь». [/info_b]
Отметим, что похожий инцидент произошел на другой шахте компании «АрселорМиттал Темиртау» в августе этого года. Тогда в результате пожара погибло пять шахтеров. После этого власти Казахстана заявляли о постепенном уходе компании «АрселорМиттал Темиртау» из страны, однако пока никаких конкретных решений озвучено не было.