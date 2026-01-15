В Каспийском море затонуло иранское судно. Украина причастна?

Опубликовано: 15.01.2026 15:52 , Обновлено: 04.03.2026

Иранское грузовое судно Rona затонуло в Каспийском море по пути в Россию. По данным СМИ, оно перевозило различные вооружения. Министерство иностранных дел (МИД) Туркменистана подтвердило инцидент, но не назвало точной причины. На борту находились четырнадцать человек. Все были благополучно эвакуированы.

Известно, что корабль заходил в российские порты Астрахань, Махачкала и Азов около 20 раз в период с октября 2024 года по декабрь 2025 года.

На этот раз судно вышло из иранского порта Амирабад, затем зашло в Анзали. Пунктом назначения корабля снова была Астрахань.

Вполне вероятно, что судно могло затонуть в результате атаки украинских спецслужб. Те уже проводили в Каспийском море такие операции. Украинские СМИ утверждали, что в декабре СБУ (Служба безопасности Украины) устроило спецоперацию в Каспийском море, которая завершилась атакой на два российских судна, якобы перевозивших оружие и военную технику.

В 2023 году телеканал CNN утверждал, что основной маршрут предполагаемых поставок оружия из Ирана в Россию проходит между Астраханью и Амирабадом через Анзали. Газета Wall Street Journal писала, что сотни тысяч артиллерийских снарядов и других боеприпасов попадают в Россию по этому маршруту.

Ранее МИД Казахстана подтвердил атаку дронов 13 января на три танкера, которые следовали к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Официальная Астана провела экстренные переговоры с послами европейских стран и представителями США по горячим следам случившегося.

Тем не менее, в России, Украине и Иране официально инцидент на Каспии не комментировали.