В Канаде женщина устроила стрельбу в средней школе - 10 погибших

Опубликовано: 11.02.2026 08:48 , Обновлено: 11.02.2026

В городе Тамблер-Ридж в Британской Колумбии (Канада) произошёл один из самых смертоносных массовых расстрелов в новейшей истории страны. Своим "полигоном" стрелок выбрал местную среднюю школу. Необычной деталью, отличающей это трагическое происшествие от множества подобных событий в соседних США, стало то, что за оружие взялась женщина. Её жертвой стали минимум 9 человек.

Обстоятельства произошедшего ещё предстоит выяснить полиции. Пока известно лишь то, что стрельба началась в средней школе Тамблер-Ридж среди бела дня: полиция получила сообщение о том, что на территории учебного заведения стреляют, около 13:20.

Один из старшеклассников, который был в этой школе в момент нападения, рассказал в комментарии местному радио CBC Radio, что в какой-то момент на перемене в коридорах сработала сигнализация и было дано указание разойтись по классам и закрыть двери - то есть объявлен режим изоляции. По словам парня, когда он и его одноклассники поняли, что что-то идёт не так, они забаррикадировали двери партами. В классах им пришлось просидеть более чем на два часа, пока на место ЧП не прибыла полиция и не вывела их из школы.

В результате общее число жертв стрельбы на данный момент достигло 10 человек, включая саму стрелявшую женщину - она, по предварительным данным, покончила с собой.

По данным полиции, на территории самой школы были обнаружены тела шести жертв, ещё один человек скончался по дороге в больницу. Тело нападавшего также было найдено в школе. Ещё два тела были обнаружены в соседнем доме. Полиция полагает, что эти убитые также связаны с массовым расстрелом в школе, но как именно - ещё выясняют следователи.

Кроме того, известно, что по меньшей мере ещё двух пострадавших доставили в больницу с серьезными ранениями, в том числе, в угрожающем жизни состоянии, так что число жертв, увы, ещё может вырасти. При этом полиция пока не сообщает публично, сколько несовершеннолетних было среди жертв стрелка. Ещё порядка 25 пострадавших получили травмы, не представляющие угрозы для жизни, согласно отчёту местной полиции.

Таким образом, трагедия в Тамблер-Ридж стала вторым по числу жертв нападением на школы в истории Канады. Самое страшное нападение произошло в Политехнической школе в Монреале в 1989 году, когда погибли 14 человек. В целом, подобные инциденты в Канаде не так часты, как в соседних США, в том числе потому, что в Канаде действуют более строгие законы об оружии.

Что касается самого стрелка, то в полиции заявили, что её личность уже установлена, но пока правоохранительные органы решили не раскрывать эту информацию. В сообщениях полиции она фигурирует просто как “женщина в платье с каштановыми волосами”. Мотивы стрелка пока не понятны даже правоохранителям. Полиция также не раскрывает информацию о том, из какого оружия женщина расстреляла своих жертв.

То, что устроить массовую стрельбу в школе решилась женщина - довольно необычное обстоятельство само по себе. По статистике, массовые расстрелы в Северной Америке почти всегда совершаются мужчинами.